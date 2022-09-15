Глава управления архитектуры Иркутска получила 9 лет колонии

© Пресс-служба мэрии
Глава управления архитектуры Иркутска получила 9 лет колонии
15 Сен 2022, 09:53

Бывшая глава управления архитектуры мэрии Иркутска признана виновной в получении взятки в виде квартиры от застройщика. Она получила реальный срок.

Кировский районный суд Иркутска признал экс-главу управления управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике мэрии виновной по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). Его подозревали в незаконном согласовании документации для застройщика, сообщили в региональном управлении СК РФ.

«В апреле 2015 года подсудимая за обещанное ей вознаграждение в размере 1 млн рублей допустила попустительство по службе. Она беспрепятственно согласовала представителю застройщика и подписала нужной датой проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома на улице Радищева, несмотря на имевшиеся препятствия и изменения градостроительного плана», — рассказали в ведомстве.

В качестве взятки на сына чиновницы оформили квартиру в строившемся доме стоимостью 1,2 млн рублей. «Помимо договоров застройщиком были переданы документы, подтверждающие факт внесения денежных средств в кассу предприятия», — добавили в областной прокуратуре.

По данным электронной картотеки суда, речь идет об Инне Кондратьевой.

Суд приговорил женщину к 9 годам колонии общего режима и штрафу в размере свыше 2,3 млн рублей. Решение обжаловано в областной суд, следует из карточки дела.


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