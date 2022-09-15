Госконтракт новосибирской фирмы на строительство системы связи для Северного морского пути обернулся уголовным делом

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Госконтракт новосибирской фирмы на строительство системы связи для Северного морского пути обернулся уголовным делом
15 Сен 2022, 11:53

В Красноярском крае завели уголовное дело о подлоге при заключении крупного госконтракта о строительстве системы связи для Северного морского пути. Оно связано с новосибирской компанией.

Уголовное дело об использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК) возбуждено из-за госконтракта на строительство объектов глобальной морской системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути, сообщили Тайге. инфо в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Речь идет об инфраструктуре береговой станции Диксон службы НАВТЕКС.

НАВТЕКС (NAVTEX – NAVigational TEleX) – система автоматического буквопечатающего телеграфа, предназначенная для распространения навигационных и метеорологических предупреждений и срочной информации для судов с автоматической печатью со специального приемника.

«Проверкой установлено, что весной 2022 года работниками строительной организации Новосибирска для участия в открытом конкурсе на заключение государственного контракта направлены для участия в конкурсе фиктивные документы, подтверждающие соответствие юридического лица условиям конкурса, — рассказали в ведомстве. — Документы содержали сведения о ранее выполненных работах капитального строительства, которые фактически не соответствовали действительности».

В прокуратуре не стали называть компанию в интересах следствия.

Тайга.инфо выяснила, что в феврале 2022 года федеральное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортно инфраструктуры» объявила конкурс на строительство инфраструктуры под автоматизированную систему управления в Диксоне. Подрядчик должен был подготовить фундамент, установить оборудование, провести сети и огородить объект.

На конкурс была подана только одна заявка, соответствовавшая требования — от новосибирского ООО «Специализированное монтажно-наладочное управление 54». С ним и заключили контракт на 134,5 млн рублей. Но 13 сентября, как сказано на сайте госзакупок, договор был расторгнут в одностороннем порядке.

Новосибирское ООО «СМНУ 54», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Никите Фатхудинову и Василию Гусеву. Последний возглавляет московское АО «УК „Новый капитал“», а эта компания, в свою очередь, вместе с бизнесменом Дмитрием Канивцом учредила ООО «Производственная компания „Каспийские инновационные технологии“».

ООО «СМНУ 54» получало и другие господряды. В 2020 году — от «Мосгортранса» на устройство наружных сетей водоснабжения, в 2021-м — от управления Пенсионного фонда по Москве и Московской области, а также от администрации Завьяловского района Удмуртии.


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