Новосибирские власти объявили конкурсы на реконструкцию бань

© 2gis.ru

Новосибирские власти объявили конкурсы на реконструкцию муниципальных бань. Проект оценивался почти в 300 млн рублей.

Муниципальное учреждение «Банное хозяйство „Сибирячка“» объявило конкурсы на право заключения инвестиционных договоров по реконструкции бань на улицах Чекалина, Петропавловская, Смоленская, Гурьевская и Первомайская. Об этом сообщили в мэрии 15 сентября.

«Реализация предусматривает реконструкцию объектов с увеличением их общей площади, — рассказали в администрации. — Объемы капитальных вложений определятся по результатам конкурсов».



При этом ранее начальник департамента инвестиций и потребрынка мэрии Виталий Витухин говорил, что минимальные вложения по баням на Петропавловской и Чекалина оцениваются в 121 млн рублей, по Гурьевской и Смоленской — 146 млн, а по Первомайской — 28,15 млн рублей.

Общий срок реализации проектов — не более 39 месяцев с момента заключения инвестиционных договоров. Заявки принимаются с 16 сентября по 17 октября.



В 2018 году концессия на реконструкцию муниципальных бань окончилась скандалом. Контракт получило ООО «Объединение 24». Его владельцем, по данным «Контур.Фокус», некоторое время тогда уже глава района Виталий Новосёлов.

«Объединение 24» было единственным участником конкурса. Как следует из отчета Контрольно-счетной палаты, выдвинутые мэрией условия участия в конкурсе ограничили конкуренцию, что и привело к тому, что участник был один. Более того, концессионер не согласовал в установленный срок проектную документацию по обоим объектам, установили аудиторы.

Несмотря на это, Новосёлов не только сохранил пост главы района, но и в 2021-м выдвинулся в Госдуму от КПРФ, но проиграл, а в сентябре 2022 года прошел в новосибирское заксобрание по Барабинскому и Здвинскому районам от «Единой России».