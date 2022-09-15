Новосибирское правительство потратит почти 1,5 млн на ремонт «кабинета руководителя»

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Госучреждение, ответственное за обеспечение новосибирского правительства, решило отремонтировать «кабинет руководителя». Кому он принадлежит пока не уточняется, а работы оцениваются почти в 1,5 млн рублей.

Госучреждение новосибирского правительства «Хозяйственное управление» объявило конкурс на ремонт одного кабинета за 1,41 млн рублей. В аукционной документации, опубликованной на сайте госзакупок, указано, что речь идет о помещениях на пятом этаже здания регионального правительства на Красном проспекте,18.

В смете работ сказано, что речь идет о «кабинете руководителя», его «приемной» и «кабинете помощников». Площадь, запланированная для ремонта, составляет 36, 18 и 15 кв. метров. Региональное правительство возглавляет губернатор Андрей Травников («Единая Россия»).

Подрядчик должен полностью обновить полы, стены, светильники и розетки. На пол «кабинета руководителя» положат кварцевый паркет по цене около 1,9 тыс. рублей за «квадрат», а для покраски планируется использовать интерьерную краска Lanors Solo «Interior».

В кабинете сделают подсветку, поставят бра, повесят потолочных или настенные светильники и три люстры, одна из которых — indigo Canto в черном цветовом исполнении.



Заявки на конкурс принимаются до 16 сентября, итоги планируется подвести 20 сентября.