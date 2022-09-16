Новосибирские институт и завод попали под санкции США

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Новосибирские институт и завод попали под санкции США
16 Сен 2022, 05:29

Власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских научных институтов и технологических компаний. Среди них оказались новосибирские и красноярские.

Минфин США ввел санкции против российских технологических компаний и научных институтов. Список опубликован на сайте министерства.

Под ограничения попали Институт физики полупроводников Сибирского отделения РАН и «Производственное объединение „Север“», которое входит в «Росатом» и выпускает электротехническое оборудование.

Отметим, что ПО «Север» принадлежит «Российско-американское совместное предприятие, общество с ограниченной ответственностью „Сибирь-Конкорд-Север“». Это действующая компания, которая, судя по данным ЕГРЮЛ, занимается переработкой и консервированием картофеля, а также продажей различных сельхозтоваров.

В списке оказались еще шесть институтов Российской академии наук.

Кроме того, под санкции попали предприятия из Красноярского края: НПП «Радиосвязь» (входит в «Ростех») и железногорские «Информационные спутниковые системы» (входит в «Роскосмос»).

В новый санкционный список США также вошла московская компания «Байкал Электроникс», которая планировала выпускать серверные процессоры Baikal-S, но, по данным «Ъ», Тайваньская TSMC, где производятся чипы российской разработки, отказалась заключать новые контракты. По словам одного из источников, партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M не поступали в РФ.

«Байкал Электроникс» была основана в 2012 году. Сообщалось, что в компанию вложено около 2 млрд рублей, средства выделили акционеры (в число бенефициаров входили Всеволод Опанасенко, ВЭБ и «Роснано»), а также Минпромторг РФ.

Под санкции попали ООО «Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий» (МЦКТ, Российский квантовый центр), СП «Квантовые технологии» (входит в «Росатом»), ЗАО «Российские космические системы» (входит в «Роскосмос»), АО «Центр аддитивных технологий» (входит в «Ростех»), а также оборонное предприятие НПП «Сапфир», разработчик процессоров «Эльбрус» — АО «МЦСТ» и центр разработки в области микроэлектроники АО «Заслон».


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