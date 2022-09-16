Забайкальская полиция нашла 101 кг конопли

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Полиция Забайкальского края утверждает, что нашла более 100 кг конопли в одной машине. Подозреваемым стал ранее судимый читинец.

Полиция остановила автомобиль Toyota в Агинском районе Забайкалья около одной из станций техобслуживания. При досмотре у водителя нашли четыре полимерных мешка и две сумки, заполненные массой «с характерным запахом конопли», рассказали в ведомстве.

Общий вес найденного — 101 кг.

«По заключению эксперта изъятое вещество является наркотическим средством каннабисом (марихуаной) весом 35 кг. Оперативниками установлено, что 32-летний житель Читы заготовил дикорастущую коноплю на территории Агинского района и намеревался привезти ее к себе домой для личного употребления», — отметили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства). Утверждается, что подозреваемый был ранее судим.