Ответственный за «художественный облик» Новосибирска стал главным архитектором региона

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Главным архитектором Новосибирской области назначен Иван Фаткин. Прежде он возглавлял отдел формирования городской среды в мэрии Новосибирска.

Иван Фаткин назначен замминистра Новосибирской области в должности главного архитектора, сообщила пресс-служба минстроя.



Фаткин родился в 1973 году. Окончил Новосибирскую государственную архитектурно — художественную академию. С 1997 года работал в сфере архитектурного проектирования и дизайна.

В 2013 году устроился в администрацию Октябрьского района города, затем перешел в департамент строительства мэрии. С 2016-го Фатки был главным художником Новосибирска, а в 2019-м стал замначальника управления архитектурно-художественного облика города, возглавлял отдел формирования городской среды.

И.о. министра строительства области Алексей Колмаков считает, что Фаткин «усилит команду».