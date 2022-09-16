Ответственный за «художественный облик» Новосибирска стал главным архитектором региона

© vk.com. Иван Фаткин
Ответственный за «художественный облик» Новосибирска стал главным архитектором региона
16 Сен 2022, 07:02

Главным архитектором Новосибирской области назначен Иван Фаткин. Прежде он возглавлял отдел формирования городской среды в мэрии Новосибирска.

Иван Фаткин назначен замминистра Новосибирской области в должности главного архитектора, сообщила пресс-служба минстроя.

Фаткин родился в 1973 году. Окончил Новосибирскую государственную архитектурно — художественную академию. С 1997 года работал в сфере архитектурного проектирования и дизайна.

В 2013 году устроился в администрацию Октябрьского района города, затем перешел в департамент строительства мэрии. С 2016-го Фатки был главным художником Новосибирска, а в 2019-м стал замначальника управления архитектурно-художественного облика города, возглавлял отдел формирования городской среды.

И.о. министра строительства области Алексей Колмаков считает, что Фаткин «усилит команду».


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