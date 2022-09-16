Судимый новосибирец зарезал беременную девушку

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Жителя Новосибирской области обвинили в жестоком убийстве беременной подруги. Он уже был неоднократно судим.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве 34-летней беременной жительницы Татарска Новосибирской области. Перед судом предстанет ее 51-летний сожитель, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вечером 25 февраля компания местных жителей распивала спиртные напитки в доме по улице 30 лет ВЛКСМ в Татарске. Между двумя сожителями на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого фигурант по делу взял в руки нож и нанес им удары 34-летней женщине, находящейся в состоянии беременности», — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

В прокуратуре уточнили, что было шесть ударов ножом и не менее восьми ударов кулаками и рукоятью ножа.

Женщина скончалась на месте от потери крови.

Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. «г» ч.2 ст. 105 УК). Подозреваемый, который уже был неоднократно судим, частично признал вину.

Дело рассмотрит Новосибирский областной суд.