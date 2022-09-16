Избранную от «команды губернатора» в горсовет Омска депутатку обвинили в нападении на соседей

© t.me/spravedlivo_omsk. Анна Степаненко (в центре), Наталья Астапчик (слева от Степаненко)

Депутатку горсовета Омска Анну Степаненко обвинили в угрозах соседям, в том числе на национальной почве. Она смогла победить на прошедших выборах и ассоциируется с командой действующего губернатора Александра Буркова. В ночь выборов она вместе с еще одной представительницей «Справедливой России» ломилась в дверь к местной жительнице.

Жительница Омска Камила Адамсон рассказал в соцсетях, что ее и ее семью «терроризирует» избравшаяся в горсовет 11 сентября Анна Степаненко («СРПЗП»). Она «угрожает расправой» женщине и детям, утверждает Адамсон.

Первый конфликт произошел 12 июня после того, как Адамсон припарковалась около дома рядом с белым Mercedes, на котором, как выяснилось позже, ездит Степаненко. На тот момент Степаненко работала советником в АО «Омскэлектро».

«После того как я припарковала свою машину и вышла из нее со своим сыном, Степаненко подошла ко мне и начала с ходу предъявлять претензии: ей не понравилось как я припарковала свою машину, она начала требовать от меня, чтобы я предоставила ей информацию, кто я такая, на каком основании нахожусь в этом дворе, какую квартиру снимаю, на мой вопрос: „А кто вы собственно такая, что бы задавать мне такие вопросы?“ — Степаненко отвечала, что она хозяйка дома, а я по ее словам „понаехавшая“», — вспоминает во «ВКонтакте» женщина.

Камила Адамсон решила дальше не участвовать в конфликте и молча пошла домой. Но Степаненко, по ее словам, начала хватать женщину руками: «На мои просьбы — отойти от меня, так как она пугает моего сына, Степаненко отвечала матами и продолжала нападать на меня, попутно оскорбляя. Спас меня от нее сосед, как раз заезжавший в наш двор. Увидев это Степаненко ретировалась в подъезд».

После этого Адамсон написала заявление в полицию. Ответа не было, поэтому женщина обратилась в прокуратуру и к губернатору Александру Буркову — члену центрального совета «Справедливой России-Патриотов-За правду», а также к руководителю «Омскэлектро» и, по совместительству, главе регионального отделения эсеров Андрею Жуковскому. Реакции также не последовало.

«Поняв, что пытаюсь бороться с ветряной мельницей, я оставила свои тщетные попытки. Мне лишь приходили отписки от прокуратуры, что они не видят состава преступления, и в целом ничего страшного, по их мнению не произошло. И я, смирившись с этой безнаказанностью, прекратила какие либо действия, — отметила Адамсон. — Но. В ночь с 11 на 12 сентября, в 00:41 ночи Степаненко Анна Георгиевна показала себя снова. В тот момент дома находилась я и двое маленьких детей, когда посреди ночи раздались страшные удары в дверь квартиры и пьяные крики с требованием выйти».

В подтверждение слов опубликовано видео, на котором Степаненко ходит по подъезду пошатываясь и ведет себя, судя по всему, агрессивно. По словам Адамсон, женщина была «в сильнейшем алкогольном опьянении, в компании двух женщин», одна из которых — Наталья Астапчик. Это — заместитель начальника службы цифрового развития по связям с общественностью и СМИ «Омскоблводопровод» и член «Справедливой России».

«Видеокамера над нашей дверью насколько может показывает, что женщины ломились ко мне в квартиру посреди ночи. Степаненко в пьяном угаре требовала чтобы я вышла к ней, опять же попутно оскорбляя меня. На тот момент у меня были смешанные чувства — шок и недоумение. Долбежка в квартиру продолжилась недолго, но для нервной ночи — достаточно. Полицию я не вызвала, что зря, конечно», — рассказала Адамсон.

Отметим, что в ночь с 11 на 12 сентября проходил подсчет голосов на выборах горсовета Омска. Степаненко выиграла на округе №32, Астапчик — на округе №25. Обе баллотировались от «СРПЗП».

«Мы сперва все подумали, что возможно мои письма не прошли все-таки даром, и она не попала в горсовет и теперь очень злиться, но не тут то было — Степаненко прошла в горсовет! Тогда мне стало обидно — мол, тогда зачем было ломиться ко мне в пьяном угаре?! И все единодушно решили, что Степаненко, на радостях напилась, потом не отдавала отчет своим действиям, и сейчас женщина отоспится и собственно всё. Но не тут то было. Попытки вызвать меня на разговор в подъезд повторились в 17:43 и около 18:00 вечера [12 сентября]. Степаненко снова была с группой поддержки в лице Астапчик Натальи, которая тоже прошла в горсовет (хороши, да, у нас депутаты? Днем бюджет распределять будут, а вечером на стрелку звать будут), и с ними была еще одна очень странная женщина», — отметила женщина.

«Разговоры и угрозы были все те же: угроза жизни мне и моим детям, требования, что бы я съезжала отсюда, иначе житья мне не будет, опять же унижения на национальной почве. В этот раз я вызвала полицию. Участковый пришел, я написала заявление, после этого участковый поднялся на четвертый этаж к Степаненко и, не получив внятных, трезвых объяснений, сказал, что пригласит ее к себе, когда она протрезвеет. Мне же пообещал, что она меня больше не побеспокоит», — добавил Адамсон.

Но буквально через час после ухода участкового видеокамеру над дверью квартиры разбили. Судя по записи, это сделал мужчина в маске и капюшоне.