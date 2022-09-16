Иркутский старшина получил 3 года колонии-поселения за пьяное смертельное ДТП
16 Сен 2022, 11:04
Военнослужащий в Иркутской области признан виновным в аварии, в которой погибла женщина. Он получил срок в колонии-поселении.
Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело старшины Романа Габитовуа. Его обвиняли в нарушении правил дорожного движения в пьяном виде, которое повлекло смерть человека (пункт «а», ч. 4 ст. 264 УК), говорится в карточке дела.
«Военнослужащий, управлял транспортным средством с небезопасной скоростью движения, вследствие чего произошел занос и столкновение с препятствием, в результате которого, был причинен тяжкий вред потерпевшей, повлекший её смерть», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил мужчину к 3 годам колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.
Решение в законную силу пока не вступило.
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