Одного из мэров в Иркутской области обвинили в контрабанде леса в Китай почти на 150 млн

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Глава Куйтунского района Иркутской области Алексей Мари («Единая Россия») и его заместитель стали подозреваемыми по уголовному делу о контрабанде леса. Ресурсы вывозили в Китай.

Глава «одного из муниципальных образований» Иркутской области обвиняется в контрабанде стратегически важных ресурсов, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК), сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 16 сентября. В транспортной прокуратуре уточнили, что речь идет о главе Куйтунского района, которым руководит Алексей Мари.



«По версии органа предварительного расследования в состав группы вошли местные жители поселка Куйтун, руководил их преступной деятельностью мэр муниципального образования Куйтунского района, — сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. — Установлено, что в 2017 — 2019 годах участники ОПГ приобретали на территории Куйтунского района области незаконно заготовленную древесину, после чего реализовывали стратегически важный ресурс в Китай».

Через границу перевезли более 24 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 144 млн рублей, считает следствие.

«В качестве обоснования законности ее приобретения приведены ложные сведения о ее приобретении у фирм, которые лесоматериалы им не поставляли и услуг распиловки не осуществляли», — уточнили в СК.

Всего возбуждено четыре уголовных дела о контрабанде. Трое подозреваемых, в том числе глава Куйтунского района, отправлены в СИЗО.

По тому же делу арестован заместитель мэра по социальным вопросам, уточнили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. Эту должность, по сведениям Тайги.инфо, занимает Андрей Гончаров.

Алексей Мари возглавляет не только администрацию, но и местное отделение «Единой России».