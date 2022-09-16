Одиннадцатилетнего мальчика из Кемерова ищут уже неделю
© vk.com/la_kemerovskaya
Пропавшего в Кузбассе 11-летнего мальчика не получается найти уже неделю. Волонтеры рассказали, что он может находиться в Новосибирской области.
11-летний Артем Мисалев пропал в Кемерове. 8 сентября он ушел из дома в неизвестном направлении, сообщили волонтеры «Лизы Алерт» во «ВКонакте».
«Может находиться в нашем регионе», — заявили новосибирские волонтеры 16 сентября.
Рост мальчика — 150 см. Волосы русые, глаза — карие. Он был одет в черную кофту, белую футболку, синие джинсы и бардовые кроссовки.
У пропавшего с собой был скейтборд.
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