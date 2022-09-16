Обыски прошли в иркутском минздраве из-за закупок оборудования по завышенным ценам

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Уголовное дело о мошенничестве при закупка медицинского оборудования возбуждено в Иркутской области. Среди подозреваемых оказался топ-чиновник.

В подразделениях минздрава Иркутской области прошли обыски, сообщили в региональном управлении СК РФ 16 сентября.



«По версии следствия, в 2021 году начальник структурного подразделения в сфере обеспечения материалами и медицинской техникой министерства здравоохранения Иркутской области <…> искусственно завысил начальную цену контракта, использовав подложные коммерческие предложения организаций о возможности поставки медицинского изделия в короткие сроки, которое могла поставить только аффилированная ему организация», — заявили в СК

Компания выиграла аукцион и поставила в одну из больниц Иркутска оборудование по завышенным ценам, уточнили в региональной прокуратуре. Ущерб оценивается в 10 млн рублей.

Подозреваемыми стали начальник подразделения минздрава, его сотрудники и директор компании-поставщика. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)

Обыски прошли в коммерческих организациях, а также жилищах подозреваемых. Следственные действия также проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Перми.