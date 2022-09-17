Житель Бурятии забил приятеля сестры жердью и дважды похоронил

© pixabay.com
Житель Бурятии забил приятеля сестры жердью и дважды похоронил
17 Сен 2022, 06:07

Житель Бурятии пойдет под суд за убийство мужчины во время пьянки на берегу реки. Опасаясь, что труп найдут, он дважды его закапывал.

По данным следствия, в июне 2022 года обвиняемый с женой, а также с сестрой и ее приятелем распивали алкоголь на берегу реки Баргузин на окраине села Сахули. Между пьяными мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку.

«Обвиняемый подхватил с земли жердь от изгороди и с силой нанес ею множество ударов по голове, груди и животу недавнему собутыльнику. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в СК. — Злоумышленник закопал тело покойного, но спустя три дня, опасаясь, что его найдут, выкопал, отвез со знакомым на мотоцикле в лес и захоронил в другом месте».

Позже мужчину все же задержали. Ему вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), расследование уголовного дела завершено. Известно, что ранее обвиняемый уже был судим.


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