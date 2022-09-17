Режим черного неба объявлен в Новосибирске

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Режим черного неба объявлен в Новосибирске
17 Сен 2022, 07:05

Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Новосибирске до 19 сентября. Ожидается накопление вредных примесей в воздухе. Утром 17 сентября над городом замечена дымка.

«В период с 15:00 16 сентября до 11:00 19 сентября 2022 года на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.

Днем 17 сентября в Новосибирске ожидается +16…+18. Ветер будет восточный, 4−9 м/с. Малооблачно, без осадков. 18 августа воздух может прогреться до +19.


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Режим черного неба объявлен в Новосибирске
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