Телефонные мошенники случайно позвонили в полицию Красноярска

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Красноярец задержан по делу о телефонном мошенничестве. Деньги подозреваемые вымогали, набрав случайный номер — он оказался телефоном пресс-службы полиции.

В Красноярске полицейские задержали местного жителя, который выполнял функцию курьера в схеме телефонного мошенничества.



«В рабочее время в отделение по связям со средствами массовой информации МУ МВД России „Красноярское“ позвонила неизвестная. Поднявшей трубку сотруднице пресс-службы она представилась внучкой и сквозь слезы сообщила, что стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, девушке требовалась крупная сумма», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Капитан внутренней службы, оценив ситуацию, попросила коллегу сообщить о звонке в отдел уголовного розыска, а сама продолжила общение с аферистами. После внучки с ней поговорил псевдоследователь, и собеседники договорились о передаче 300 тыс. рублей.

«За деньгами по указанному адресу приехал курьер, которого уже ждали оперативные сотрудники. 19-летний молодой человек задержан, он дал признательные показания. Полицейские выяснили, что в этот день юноша уже посетил двух местных жительниц 94 и 85 лет, которые передали ему 200 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги красноярец перевел соучастникам, оставив себе небольшую часть», — добавила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.