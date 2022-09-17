Новосибирск стал лидером по росту цен на землю

© pixabay.com
Новосибирск стал лидером по росту цен на землю
17 Сен 2022, 11:23

С начала 2022 года средняя стоимость сотки земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России выросла на 10%. В середине сентября она составила 192,9 тыс. рублей. Лидером по росту цен стал Новосибирск.

Средняя стоимость сотки земли под ИЖС в Новосибирске увеличилась с начала года на 43%, составив 694 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на ЦИАН. Город среди крупных стал лидером.

На втором месте Екатеринбург с ростом 32% (до 287,9 тыс. рублей за сотку). Третье место занимает Уфа, где средняя стоимость участка под строительство выросла на 24% — до 308,5 тыс. рублей.


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