Новосибирск стал лидером по росту цен на землю

© pixabay.com

С начала 2022 года средняя стоимость сотки земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России выросла на 10%. В середине сентября она составила 192,9 тыс. рублей. Лидером по росту цен стал Новосибирск.

Средняя стоимость сотки земли под ИЖС в Новосибирске увеличилась с начала года на 43%, составив 694 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на ЦИАН. Город среди крупных стал лидером.



На втором месте Екатеринбург с ростом 32% (до 287,9 тыс. рублей за сотку). Третье место занимает Уфа, где средняя стоимость участка под строительство выросла на 24% — до 308,5 тыс. рублей.



