Олигарх Потанин хочет отдать часть «Норникеля» людям

© Наталья Гредина
Олигарх Потанин хочет отдать часть «Норникеля» людям
17 Сен 2022, 14:03

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил о намерении вернуть часть акций компании людям, в том числе работникам предприятия.

Проект, который начнется с 2023 года, получил название «цифровой инвестор». «Идея в том, чтобы в каком-то смысле восстановить некую историческую справедливость — когда „Норильский никель“ был приватизирован, то порядка 25% акций принадлежали работникам. Но, к сожалению, работники не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции. Мне хотелось бы восстановить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы 25% акций „Норникеля“ опять вернулись к людям, в том числе к работникам», — цитирует предпринимателя РБК.

По его словам, на текущий момент порядка 10% уставного капитала «Норникеля» уже находятся у физлиц.

«Наша 10-летняя программа предусматривает доведение пакета, находящегося в руках физлиц до 25%. Частично это будет за счет того, что мы будем наделять наших сотрудников акциями „Норильского никеля“ в цифровой форме. Частично мы будем поддерживать тренд на рынке, чтобы их люди покупали, чтобы они были более доступными», — говорит Потанин.


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