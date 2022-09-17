Пропавший больше недели назад школьник из Кемерова обнаружен в Новосибирске

17 Сен 2022, 14:31

Полицейские нашли пропавшего 11-летнего школьника из Кемерова. Как выяснилось, мальчик уехал со знакомым в Новосибирск. Ребенка искали больше недели.

Сообщение об исчезновении мальчика поступило 9 сентября. Школьник ушел гулять 8 сентября и пропал, рассказала его мать.

Больше недели ребенка искали при помощи сотрудников правоохранительных органов, волонтеров, педагогов. Распространялись ориентировки в медиа и соцсетях.

«Предварительно установлено, что школьник уехал в другой регион на попутном транспорте вместе со своим совершеннолетним знакомым, — говорится в сообщении ГУ МВД по Кузбассу. — В ближайшее время школьник будет доставлен в Кемерово, полицейские установят обстоятельства и причину произошедшего».

Нашли ребенка в Новосибирске.


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