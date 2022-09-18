Землетрясение произошло на юге Кузбасса
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В Кемеровской области произошло землетрясение. Это был взрыв в добывающем карьере.
Подземный толчок магнитудой 2,7 произошел в Таштагольском районе Кузбасса, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН 18 сентября.
Эпицентр находился примерно в 30 км к северо-западу от Шерегеша.
Сейсмологи назвали произошедшее «карьерным взрывом». Ближайшее от эпицентра угольное предприятие — «Казская шахта». В 2018-м сообщалось, что она входит в «Евраз Груп».
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