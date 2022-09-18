Глава РПЦ заявил в Норильске о «разрушенной совести» у заключенных

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Глава Русской православной церкви Кирилл утверждает, что у заключенных «разрушена совесть». Об этом он заявил во время визита в норильскую ИК-15 на встрече с сотрудниками ФСИН.

«В условиях, в которых вы [сотрудники ФСИН] несете службу, очень важно заботиться не только о физическом здоровье, но и о душевном состоянии. Ведь рядом с вами заключенные — люди, которые отошли в своей жизни от нравственной нормы, потеряли понимание того, что хорошо, а что плохо. Некоторые удивляются: „Как же так? Только вышел из тюрьмы, и снова нарушает закон… Почему так происходит?“ А это происходит потому, что у человека разрушено представление о добре и зле», — цитирует Кирилла пресс-его служба.



«Человек отличается от животного именно способностью отличать добро от зла. И сила, которая помогает нам различать добро и зло, — это наша совесть. Почему люди по несколько раз попадают в тюрьму? Совесть разрушена, эта сигнальная система, которая настраивает человека, которая помогает ему не стать зверем», — утверждает священнослужитель.

Кирилл не уточнил, касаются ли его слова, например, священнослужителей, находившихся в советских лагерях или тех заключенных, которых сейчас могут вербовать для участия в «спецоперации».

Также Кирилл освятил иконы, написанные осужденным из красноярской ИК-27 Дмитрием Федяевым.