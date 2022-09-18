Квартирное бюро ограбили днем в центре Новосибирска
© vk.com
В центре Новосибирска прямо днем ограбили квартирное бюро. На администратора напал мужчина в маске.
Неизвестный зашел в квартирное бюро в доме на улице Ленина, 88 днем 17 сентября. Он угрожал администратору и забрал все деньге, рассказала во «ВКонтакте» Татьяна Кононова, которая занимается сообществом бюро Hotel-54 в соцсети.
«Предположительно, [нападавший] побежал в сторону дома Ленина, 90», — сказано в сообщении.
Нападавший был в маске и перчатках.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
UPD: Полиция возбудила дело по ст. 161 УК (грабеж).
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo