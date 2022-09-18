Квартирное бюро ограбили днем в центре Новосибирска

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В центре Новосибирска прямо днем ограбили квартирное бюро. На администратора напал мужчина в маске.

Неизвестный зашел в квартирное бюро в доме на улице Ленина, 88 днем 17 сентября. Он угрожал администратору и забрал все деньге, рассказала во «ВКонтакте» Татьяна Кононова, которая занимается сообществом бюро Hotel-54 в соцсети.

«Предположительно, [нападавший] побежал в сторону дома Ленина, 90», — сказано в сообщении.

Нападавший был в маске и перчатках.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

UPD: Полиция возбудила дело по ст. 161 УК (грабеж).