Мужчина избил вступившегося за бабушку третьеклассника в Железногорске

© t.me/borusio

Школьник вступился за пожилую женщину, которую оскорблял взрослый мужчина на автобусной остановке в Железногорске Красноярского края.

Нетрезвый мужчина кричал на бабушку на остановке общественного транспорта в Железногорске. За нее заступился третьеклассник, передает «Борус».



Тогда мужчина начал бить мальчика по лицу. Все происходящее успели снять на видео его друзья.

Родители ребенка написали заявление в полицию.