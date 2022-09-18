Мужчина избил вступившегося за бабушку третьеклассника в Железногорске
© t.me/borusio
Школьник вступился за пожилую женщину, которую оскорблял взрослый мужчина на автобусной остановке в Железногорске Красноярского края.
Нетрезвый мужчина кричал на бабушку на остановке общественного транспорта в Железногорске. За нее заступился третьеклассник, передает «Борус».
Тогда мужчина начал бить мальчика по лицу. Все происходящее успели снять на видео его друзья.
Родители ребенка написали заявление в полицию.
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