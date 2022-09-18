Омского бизнесмена расстреляли и спрятали в гараже

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В Омске найдено тело мужчины со следами от пуль. Убитым оказался известный бизнесмен.

Тело мужчины нашли в одном из гаражей на улице Крылова в Омске. Уголовное дело возбуждено по факту убийства (ст. 105 УК), сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ 18 сентября.

По сведениям омских СМИ, убитым оказался директор и совладелец ООО «Поли-Про-Пак» Николай Плахин.

«Суперомск» утверждает, что тело 57 летнего предпринимателя нашли в его доме в Ленинском округе Омска. По данным «Города55», на теле обнаружено «несколько следов от пуль».

ООО «Поли-Про-Пак» производит пищевые полипропиленовые мешки, овощные сетки и другую похожую тару. Выручка компании в 2021 году, по данным «Контур.Фокус», составила 76 млн рублей, чистая прибыль — 7 млн. Совладелица фирмы — жена Плахина Людмила.

