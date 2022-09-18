Потепление до +22 пообещали новосибирцам

© meteo-nso.ru
Потепление до +22 пообещали новосибирцам
18 Сен 2022, 10:02

В Новосибирской области резко потеплеет. К середине рабочей недели столбик термометра поднимется выше +20 градусов.

Температура воздуха в Новосибирской области днем 19 сентября достигнет +19…+22 градусов, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре. Ночью ожидается +3…+8, местами — до -3.

«Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы», — рассказали синоптики.

20 сентября прогнозируется также до +22. Ночью ожидается плюсовая температура.


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