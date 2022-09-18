Потепление до +22 пообещали новосибирцам
© meteo-nso.ru
В Новосибирской области резко потеплеет. К середине рабочей недели столбик термометра поднимется выше +20 градусов.
Температура воздуха в Новосибирской области днем 19 сентября достигнет +19…+22 градусов, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре. Ночью ожидается +3…+8, местами — до -3.
«Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы», — рассказали синоптики.
20 сентября прогнозируется также до +22. Ночью ожидается плюсовая температура.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo