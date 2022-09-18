Глава СК заговорил о втором деле на новосибирских врачей из-за смерти девочки

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Второе уголовное дело может быть возбуждено из-за гибели двухлетней девочки в Новосибирске в 2020 году. По первому обвиняют хирурга.

Двухлетняя девочка из Новосибирска выпила йогурт в январе 2020 года. После этого ее стало плохо, сообщили в СК РФ 18 сентября. Ее увезли в городскую Детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а после осмотра — в Детскую городскую клиническую больницу №1.

«Там через несколько часов девочка умерла», — напомнили в ведомстве.

Дело было возбуждено в отношении хирурга Дмитрия Аксенова по ч. 2 ст. 293 УК (халатность). Его уже рассматривает Центральный райсуд Новосибирска.

«Однако мать ребенка, руководствуясь заключением экспертизы, добивается возбуждения второго уголовного дела в отношении реаниматолога из второй больницы, куда был перенаправлен ребенок, — рассказали в СК. — Председатель С К России поручил и.о. руководителя СУ С К России по Новосибирской области рассмотреть доводы матери погибшего ребенка, представить доклад о ситуации и перспективе возбуждения уголовного дела».

В минздраве Новосибирской области утверждали, что у девочки редкая врожденная аномалия развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишки. Но семья говорила, что врожденных патологий у нее.