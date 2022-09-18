Забайкальского полицейского застрелили в служебной машине

В Забайкальском крае убит полицейский. Он был сотрудником управления по борьбе с наркотиками.

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков, находившийся в командировке в Ононском районе Забайкалья, найден застреленным. Тело обнаружили прямо в служебной машине, передает «Чита.Ру» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Тело обнаружил находившийся с ним коллега, который ненадолго отлучился от машины. Полицейский был застрелен в голову», — рассказали источники.

В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю не смогли оперативно прокомментировать убийство. Следственный комитет пока не публиковал официальных заявлений.