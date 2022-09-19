Житель Иркутской области забил полуторагодовалого пасынка до смерти

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Жителя Иркутской области обвинили в жестоком убийстве своего пасынка. Молодой человек состоит на учете у психиатра.

22-летний житель поселка Красный Яр Куйтунского района несколько раз ударил об стену своего полуторагодовалого пасынка, считает следствие.



«Смерть малолетнего ребёнка наступила на месте преступления», — говорится в сообщении СК РФ по Иркутской области.

Подозреваемый задержан. На допросе он дал признательные показания, утверждают в ведомстве. Молодой человек состоит на учете у психиатра.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.