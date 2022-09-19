Мэр Кемерова возглавит правительство Кузбасса

© vk.com. Илья Середюк (в жилетке)

Илья Середюк уходит с поста мэра Кемерова. Он возглавит правительство Кузбасса.

Должность председателя правительства Кузбасса займет Илья Середюк, заявил губернатор Сергей Цивилёв на аппаратном совещании 19 сентября.

«Мы видим, как преображается столица северной агломерации Кузбасса. В этом, несомненно, большая заслуга главы города. Уверен, что Илья Владимирович справится с возложенными на него обязанностями. Начать процедуру досрочного прекращения полномочий главы города Кемерово поручаю в кратчайшие сроки», — цитирует Цивилёва его телеграм-канал.

Сейчас обязанности главы регионального правительства исполняет Игорь Малахов.

Илья Середюк родился в Кемерове в 1975 году. Окончил Кузбасский государственный технический университет, сходу устроился в управление промышленности, транспорта и связи администрации Кемеровской области, а в 1998 году уже назначен советником первого вице-губернатора.

Позже ушел в бизнес, а в 2003-м вернулся в чиновники, возглавив управление промышленности мэрии Кемерова. В 2006-м стал вице-мэром, затем избирался главой Кемеровского района, а в 2015-м стал заместителем губернатора Амана Тулеева по агропромышленному комплексу. В 2016-м избрался мэром Кемерова в качестве кандидата от власти, переназначен после отмены прямых выборов.

