Представитель Кадырова в Омске задержан за вымогательство 20 млн у фермера и поджог его посевов в Новосибирской области

© bk55.ru. Альви Джабраилов (справа)

Зампредседателя чечено-ингушской диаспоры в Омске Альви Джабраилов, фигурирующий в местных СМИ как представитель Рамзана Кадырова, арестован по делу о вымогательстве 20 млн у бизнесмена. Вместе с ним фигурантами стали еще семь человек. Выбивая деньги, подозреваемые также сожгли посевы на землях потерпевшего в Татарском районе Новосибирской области.

Восемь жителей Омска и Екатеринбурга задержаны по подозрению в вымогательстве и взяты под арест.

По данным полиции региона, пятеро фигурантов в августе приехали в офис директора сельхозпредприятия в Омске, где, угрожая избиением и повреждением имущества, потребовали 20 млн рублей.



В сентябре еще три человека купили в Омске ВАЗ-2106, камуфлированные костюмы и канистру дизельного топлива. Затем они приехали в Новосибирскую область, где намеревались уничтожить сельхозтехнику бизнесмена, не обнаружив ее, они подожгли посевы. По информации Тайги.инфо, местом действия стали угодья в Татарском районе Новосибирской области.

Среди фигурантов дела — зампредседателя чечено-ингушской диаспоры в Омске Альви Джабраилов и представитель чеченской общины в Свердловской области Аслан Асиев, утверждают «Коммерческие вести».

К кавказцам за помощью обратились бывший бухгалтер фирмы потерпевшего Екатерина Егорова и Андрей Патрахин. Они оказывали услуги по купле-продаже земли и ее оформлению в собственность. Конфликт с коммерсантом у них начался якобы из-за его долга в 20 млн рублей.

Альви Джабраилов фигурирует в омских СМИ как представитель Кадырова. В сервисе «Контур-Фокус» бизнесмен указан в двух компаниях и как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности — управление недвижимостью. В конце 2021 года Налоговая служба пыталась банкротить предпринимателя, однако суд признал заявление необоснованным.

Джабраилов является членом регионального политсовета «Единой России», говорится на сайте партии. Там же сказано, что он является заместителем директора ОАО «Сибсантехмонтаж». Согласно данным сервиса «Контур-Фокус», одноименное ООО сейчас из Омска перерегистрировано в Ингушетию.

В 2015 году брат президента Чечни Рамзана Кадырова передал омским чеченцам флаг республики, писал БК55. Альви Джабраилов тогда заявил, что флаг стал символом того, что всем народам в Омской области надо жить в мире и дружбе.

«Все народы России сплачивались в трудное для страны время, и вам это известно. А сегодня весь мир хочет гибели нашей страны, используя главный козырь — внутренних врагов, так называемую «пятую колонну», — говорил Джабраилов.