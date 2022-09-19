Уголовное дело завели из-за аварийной посадки самолета с отломанным крылом в Усть-Куте
© Восточное управление СК РФ на транспорте
В Иркутской области возбуждено уголовное дело после аварийной посадки самолета. У него оторвалась часть крыла.
Ан-24Б авиакомпании «Ангара» летел из Иркутска в Усть-Кут 17 августа. При посадке у него оторвалась часть крыла, была повреждена передняя стойка шасси. 19 сентября Восточное управление СК РФ на транспорте объявило о возбуждении дела по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).
«В результате произошедшего никто не пострадал, самолет получил повреждения левого крыла и передней стойки шасси. Собственнику воздушного судна причинен крупный ущерб в размере 20 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
Судя по бортовому номеру, самолету более 50 лет. Сейчас его обслуживает авиакомпании «Ангара».
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