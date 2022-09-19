Утечка аммиака произошла в Новосибирске, есть пострадавшие

Утечка аммиака произошла в Новосибирске на хладокомбинате. Госпитализированы восемь человек.

300 человек эвакуировалось, восемь обратились в медучреждение со средней степенью отравления, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.



В настоящий момент утечка перекрыта, сказал представитель ведомства.