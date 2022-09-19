Молодые люди избили пенсионерок в Забайкалье из-за 1,5 млн

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Молодые люди избили пенсионерок в Забайкалье из-за 1,5 млн
19 Сен 2022, 09:07

Жителей Забайкалья подозревают в нападении на пенсионерок, одна из которых была в беспомощном состоянии.

80-летняя женщина проживала в Атамановке в частном доме с другой пенсионеркой, которая почти не встает с кровати. Ночью к ним ворвались двое молодых людей в масках с прорезями для глаз, сообщили в УМВД по Забайкалью.

Нападавшие требовали 1,5 млн рублей.

«Они нанесли побои потерпевшим и перевернули их жилище в поисках денег. Испугавшись, потерпевшая сообщила налетчикам, что деньги спрятаны в гараже в мешках с картошкой, — рассказали в полиции. — Злоумышленники ушли в гараж, а пенсионерка, несмотря на полученные переломы, смогла доползти до двери и запереть ее. Не найдя денег, подозреваемые вновь попытались проникнуть в дом, на этот раз через окно, однако их спугнул мужчина, который проходил мимо и услышал шум во дворе».

Подозреваемыми стали ранее судимый 34-летний читинец и его 26-летний знакомый. Один из них скрывался в Кемеровской области после нападения.

«Установлено, что злоумышленники предполагали о возможно имеющихся у пенсионерок накоплениях и знали, что в силу возраста и состояния здоровья они не смогут оказать им сопротивления», — подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Один из подозреваемых уже арестован, второй пока находится в изоляторе временного содержания.


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