Пьяного новосибирца насмерть сбил поезд

19 Сен 2022, 10:34

28-летний мужчина погиб на железнодорожных путях в Новосибирской области. Следственный комитет начал проверку.

28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения шел рядом с путями в районе станции Чулымская. Он не отреагировал на сигналы, которые подавал локомотив грузового поезда, сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 19 сентября.

Поезд сбил мужчину.

Следственный комитет начал проверку.


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