Пьяного новосибирца насмерть сбил поезд

28-летний мужчина погиб на железнодорожных путях в Новосибирской области. Следственный комитет начал проверку.

28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения шел рядом с путями в районе станции Чулымская. Он не отреагировал на сигналы, которые подавал локомотив грузового поезда, сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 19 сентября.



Поезд сбил мужчину.



Следственный комитет начал проверку.