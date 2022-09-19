Пьяного новосибирца насмерть сбил поезд
19 Сен 2022, 10:34
28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения шел рядом с путями в районе станции Чулымская. Он не отреагировал на сигналы, которые подавал локомотив грузового поезда, сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 19 сентября.
Поезд сбил мужчину.
28-летний мужчина погиб на железнодорожных путях в Новосибирской области. Следственный комитет начал проверку.
28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения шел рядом с путями в районе станции Чулымская. Он не отреагировал на сигналы, которые подавал локомотив грузового поезда, сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 19 сентября.
Поезд сбил мужчину.
Следственный комитет начал проверку.
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