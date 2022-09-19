Пилот умер во время пассажирского рейса «Новокузнецк-Петербург»

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Пилот умер во время пассажирского рейса «Новокузнецк-Петербург»
19 Сен 2022, 10:39

Пилот рейса из Новокузнецка в Санкт-Петербург скончался. Самолет экстренно сажал в Омске его помощник.

Командиру воздушного судна рейса EO762 «Новокузнецк — Санкт-Петербург» стало плохо во время полета, сообщил телеграм-канал Aviaincident. Было принято решение садиться в Омске, управление взял на себя второй пилот.

Первый пилот скончался в скорой помощи, утверждает телеграм-канал. Но в пресс-службе областного минздрава «Городу 55» заявили, что капитан скончался до приезда медиков.

Рейс осуществляла компания «Икар».


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