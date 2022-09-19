Основатель Партии мёртвых о российской некрополитике и новой солидарности поверх границ: «Важны массовые низовые практики»

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Придумавший Партию мёртвых философ, художник и музыкант Максим Евстропов, долгое время живший в Томске, рассказал Тайге.инфо об уголовном деле против соратников, пацифистских акциях партии, эмиграции и о причинах безразличия людей к мёртвым и живым.

Максим Евстропов окончил философский факультет Томского госуниверситета, где позже преподавал. В Томске прошли одни из первых акций Партии мёртвых. Около десяти лет назад Евстропов переехал в Петербург, но продолжил взаимодействовать с независимыми сибирскими художниками и музыкантами. Приезжал за Урал с концертами, проводил перформансы.

В марте 2022 года Евстропов эмигрировал в Грузию.

Накануне и во время «спецоперации» Партия мёртвых провела несколько акций в Петербурге и других городах. В начале сентября силовики пришли к активистам — единомышленникам Максима Евстропова. Было возбуждено уголовное дело об «оскорблении чувств верующих» (ч. 1 ст. 148 УК) из-за пасхального поста про патриарха РПЦ Кирилла.

Тайга.инфо: К кому именно пришли? Все ли они эвакуировались из России?

— Пока не все эвакуировались. Приходили в Петербурге с обыском к пяти активистам. К Кристине Бубенцовой и к ее мужу, который ушел на работу за полчаса до обыска. Потом его вызывали на допрос в Следственный комитет. Потом приходили еще к одной девушке, которая очень косвенно связана с Партией мёртвых, и просто была в списке администраторов паблика группы «ВКонтакте».

Еще рано утром пришли на дачу к Диме Виленскому и Ольге Цапле — художникам из группы «Что делать?». Они основатели ДК Розы [площадка современного альтернативного искусства] в Петербурге. Дима и Ольга покинули страну. Остальные пока остаются в России.

Тайга.инфо: Другие люди, причастные к Партии мёртвых и те, про кого силовики могут подумать, что причастны. Угрожает ли им что-то?

— Они сейчас в довольно уязвимом положении. И это касается не только активистов Партии мёртвых, но и тех, кто связан с ДК Розы и «Что делать?». Ситуации разные. Кто-то давно уехал из России, кто-то остаётся. Оставшиеся — в зоне риска.

Тайга.инфо: Чувства каких верующих вы оскорбили, по версии следствия?

— Не знаю. Православных, наверное. Поводом для возбуждения дела стал пост в группе Партии мёртвых «ВКонтакте», где содержатся оскорбительные, как они считают, высказывания в адрес патриарха Кирилла Гундяева. Только не знаю, являюсь ли я по этому делу подозреваемым, или оно возбуждено в отношении неустановленной группы лиц. Все, у кого проходил обыск, формально находятся в статусе свидетелей.

Тайга.инфо: Судя по фотографиям, на самих плакатах, с которыми 28 апреля вышли участники акции, про патриарха ничего не сказано.

— На самих плакатах — нет. Только в соцсетях — в посте, посвященном этой акции.

— Вас это дело как-то коснулось? Чувствуете ли себя в Грузии в безопасности?

— Персонально до меня пока не добрались. У России с Грузией, с одной стороны, нет соглашения о выдаче разыскиваемых. С другой стороны, насколько слышал, грузинские спецслужбы дружат с российскими. Поэтому, находясь в Грузии, не чувствую себя в полной безопасности.

— О преследовании активистов Партии мёртвых рассказал Дождь*. В паблике Партии мёртвых «ВКонтакте» выложен фрагмент эфира, при этом модератор группы критикует Дождь за искажение информации.

— Силовики пытаются представить Партию мёртвых в виде некоей организации, может быть, экстремисткой. По словам Кристины [Бубенцовой], на допросе ее спрашивали, есть ли у Партии мёртвых устав, символика, иностранное финансирование. Меня силовики пытаются объявить координатором. А Дождь* о Партии мёртвых именно в таком ключе и рассказал.

Тайга.инфо: Здесь обманка в самом названии — «Партия мёртвых». Всё-таки: есть ли партия?

— С формально-юридической точки зрения — конечно, нет. Но с точки зрения, скажем так, художественно-политической — это партия, причём самая большая в мире, включающая в себя сотни миллиардов членов.

Тайга.инфо: Всех, кто жил и умер?

— Ну да. И некоторых живых.

Тайга.инфо: Из живых, кого можно считать участниками?

— Всех, кто себя к ней причисляет, если их деятельность не противоречит принципам партии. У нас три принципа: «Свобода. Равенство. Смертность».

Тайга.инфо: Казалось, что вы причисляете к Партии мёртвых, например, чиновников и избирателей, голосующих, за кого начальство прикажет.

— Об участниках нашей партии и о самой нашей партии у меня намного более высокое мнение, чем о таких живых. Я думаю, что мёртвыми они будут лучше. Вот когда умрут — тогда пусть становятся членами Партии.

Тайга.инфо: Вы готовы принять их в Партию только посмертно?

— Да. Только через их труп.

Тайга.инфо: Судя по новостям, Партия мёртвых стала проводить пацифистские перформансы после 24 февраля. Но еще в 2014 году, после присоединения Крыма, был перформанс с ключевыми словами: «Родина еще родит». Там еще прокручивались через мясорубку выкрашенные белым помидоры, и на выходе получался красный фарш. И во время перформанса рассказывали про депутата Госдумы, который, судя по официальным документам, проголосовал за присоединение, хотя умер накануне заседания. Я воспринимаю Партию мёртвых через призму этого перформанса.

— В каком-то смысле вы правы. Это был перформанс ещё не Партии мёртвых, а арт-группы {родина}. И он действительно был рефлексией по поводу тогдашней российской некрополитики — когда мёртвые ставили какие-то подписи под письмами в поддержку Путина и так далее. Тема смерти, некрополитики с самого начала входила в круг интересов группы {родина}. В рамках практик этой группы в 2017 году появилась Партия мёртвых. К 23 февраля 2018 года Партия мёртвых сделала акцию в Томске.

В Томске на Лагерном саду есть монумент, посвященный победе в Великой Отечественной. И вот мертвецы (активисты, в образе мертвых — прим. Тайги.инфо.) вышли к этому монументу с плакатами «Мёртвые за мир», «Мёртвые не воюют», «Мёртвые — это цветы жизни», «У мёртвых нет отечества». Это была пацифистская. <…>

А с февраля 2022 года мы стали делать довольно много акций против ***** [действий Кремля] в Украине. Самую первую мы делали 22 февраля — после признания Россией независимости ЛНР-ДНР. У нас тогда появилось ощущение, что будет ***** [спецоперация], и эта акция стала жестом отчаяния. Но мы тогда ещё не могли представить масштабов. Думали, что всё ограничится Донбассом.

Тайга.инфо: Где проходила акция?

— В Петербурге на Пискарёвском кладбище. Это мемориальное кладбище жертв блокады. Там огромные братские безымянные могилы. И незадолго перед этим, в конце января, Путин посетил его в день снятия блокады. Визит выглядел довольно мерзко — никого не пускали, блокадники и дети блокады мёрзли за забором, а Путин один в каком-то вакууме шёл возлагать цветы к монументу.

На входе на кладбище стоят невысокие постройки, и на их крышах сидели снайперы. Один держит на мушке тот сектор, по которому идет Путин. Не понятно, в кого он собирался стрелять, поскольку там одни мертвые. Может, думал, что мертвые утащат Путина вниз? А этого снайпера держал на прицеле второй ФСОшник — обычная тактика путинской охраны. И там был еще странный момент. Путин положил венок к памятнику, и не успел он отойти, как этот венок забрал и унес специальный человек.

Максимальный уровень паранойи. Возможно, Путин боится оставлять свои биологические следы.

И в ответ на этот мерзотный визит мы провели акцию на том же месте. Для нас это было попыткой ритуального очищения пространства от скверны. Мы таким образом вернули землю мертвым.

Тайга.инфо: Были ли другие акции в России после 24 февраля?

— В марте я уехал из России. До этого были еще акции, в основном в Питере. Следующую после упомянутой мы сделали на Волковском кладбище.

<…>

Часть следующих реплик редакция вынуждена цензурировать из-за репрессивных законов, подписанных 4 марта 2022 года, под угрозой административной и уголовной ответственности. Здесь Максим Евстропов объясняет суть акции на Волковском кладбище, напоминает о пропавших без вести и суммах «гробовых» из федерального бюджета.

<…>

Потом в России состоялось ещё довольно много акций в формате некропикетов. У нас появилось много сторонников, которые присылали нам фотографии, сделанные на акциях. Чаще всего я не знаю, кто и в каких городах это делал, если только сами отправлявшие это не указывали. Знаю, что такие акции проходили в Тюмени, Самаре, Перми, Владимире, Новосибирске.

Тайга.инфо: В Томске в начале «спецоперации» активист вышел в пикет с той самой картиной Верещагина. Он является спонтанным участником Партии мёртвых?

— Не исключено. Я не знаю об этой акции.

Нам присылали материалы с акций из Парижа, Лос-Анжелеса, Варшавы, Риги. Сейчас появляется какая-то новая <…> солидарность поверх границ, в том числе среди россиян, вынужденных эмигрировать.

Тайга.инфо: На акциях Партии мёртвых часто использовались изображения черепов на палочках. Было культурологическое исследование, автор которого видел в этом отсылку к шествиям «Бессмертного полка», где на таких палочках несли портреты погибших. Это сознательная отсылка?

— В принципе, так и было задумано. Я долгое время жил в Томске и наблюдал, как «Бессмертный полк», придуманный журналистами независимой телекомпании ТВ2, превращается из низовой, народной инициативы в государственный культ. Это сопровождалось «отжатием» «Бессмертного полка» у тех, кто его придумал, и разгромом ТВ2.

Прогрессирующая милитаризация, косплей Второй Мировой, реконструкторство — эти метаморфозы, происходившие с «Бессмертным полком», меня очень расстраивали. Шествие с черепами на палочках я придумал как визуальный ответ тому, во что превратили «Бессмертный полк». Там шествие с особенными, привилегированными своей героической смертью мертвецами, а у нас шествие с какими угодно контриерархическими мертвецами. Шествие, где никто никого не мертвее.

Тайга.инфо: В России есть особый культ смерти, связанный с потерями в Великой Отечественной войне или с ГУЛАГом?

— Без культа смерти, культа мертвых не обходится вообще ни одна культура. Но в России есть своя специфика, которая действительно связана и с политической ситуацией, и с историческими травмами. Своеобразие российского культа смерти, российской некрофилии, мне видится в ее безразличии. С одной стороны, есть некоторая часть привилегированных и мифологизированных умерших, которые будто бы лишены всякой трупности и все никак не хотят умереть, участвуя в нескончаемом шоу «Останкино».

С другой стороны, реальных мертвых вымещают куда-нибудь подальше. Достаточно посмотреть на российские кладбища, чтобы оценить степень этого безразличия. Россияне по большей части равнодушны к своим умершим. Все находится, как правило, в жесточайшем запустении. Поверх одних могил вырываются новые и так далее. И с таким же точно безразличием люди относятся к своей собственной жизни. Как будто они не живут по-настоящему. Как будто это всё игра или иллюзия.

Вот они, например, поехали в Украину <…> и прикрывают это всё какими-то идеями, совершенно высосанными из пальца, бессодержательными. Эта бессодержательность напрямую связана с политической ситуацией в России, с перманентным систематическим насилием. Такое безразличие, уход от реальности — самозащита, реакция на это насилие. Что, конечно, нисколько не оправдывает всего этого <…>.

Тайга.инфо: С одной стороны, россиян убеждают, что погибнуть за родину во время «спецоперации» — это почетно, но в то же время имена погибших и обстоятельства смерти зачастую замалчиваются. Этого как будто стесняются. Кажется, такого диссонанса никогда прежде в России не наблюдалось.

— Мне кажется, это не сейчас случилось. Что мы знаем о погибших на Донбассе в 2014 году? А еще были Сирия, Центральная Африка (но там, где воевали наемники из ЧВК — это совсем мутная тема). <…>

Всем понятно, что идет ***** [спецоперация], но ее нельзя назвать *****. И поэтому погибших хотели бы как-то героизировать, но есть много «но», хотя много кто и занимается этой героизацией. Показательна недавняя ситуация, когда Путин (по сообщению правозащитного проекта Gulagu.net — прим. Тайги.инфо) вручил посмертную награду уголовнику [Ивану Непаратову, осужденному ранее на 25 лет за убийства, разбой, похищения и вымогательства]. <…> Погиб. Стал героем… Путин же много наград раздает направо и налево, и об этих героях мы мало что знаем.

— Во время и сразу после Второй Мировой войны художники и писатели сокрушались, что культура никого ни от чего не спасла и никого ничему не научила. После было создано немало художественных произведений антифашисткой, антитоталитарной направленности. В СССР выходили фильмы, на которых выросло несколько поколений. Сейчас культура в очередной раз потерпела полное поражение и, так как вы кандидат философских наук, философия тоже?

— Давайте я сначала по поводу культуры и искусства скажу. Конечно, было довольно много литературы, фильмов, визуального искусства с гуманистическим посылом. Но история показывает, что культура не может предотвращать войны… Вы говорили про россиян, смотревших какие-то фильмы про войну. Наверное, не те фильмы смотрели. Если бы «Иди и смотри» — может быть, иначе относились. Насколько помню, этот фильм никогда не показывали по центральным каналам в День Победы.

А теперь касательно философии. Во-первых, сам термин «русская философия» сегодня чаще всего встречается в каких-то мутных контекстах, оправдывающих ***** [спецоперацию]. Не знаю, попадалась ли вам такая новость. В Донбассе этой весной проходил конгресс «русских философов». Там присутствовали Дугин, Секацкий, Гиренок, ещё какие-то персонажи. В общем, есть у нас довольно много таких как бы интеллектуалов, которые несут, как мне кажется, прямую ответственность за всё, что творится. Но философия бывает и совершенно другой. Однако и философия, как и прочие культурные практики, не является достаточным средством для того, чтобы остановить *****. С философией ещё такая проблема: она по большей части происходит постфактум. Что-то случается, и потом по этому поводу философы производят рефлексию. Об этом знаменитое гегелевское высказывание: «Сова Минервы вылетает ночью». Недавно мне задали вопрос, перефразирующий известный вопрос Адорно: «Возможна ли философия после Бучи?» Но философия как раз всегда и случается после Бучи. В последнее время я вернулся к преподаванию философии именно как к средству осмыслить происходящее и не сойти с ума. Немножко помогает держаться.

Тайга.инфо: Какие философские тексты вам помогают разобраться с происходящим сейчас?

— Таких много. Если навскидку. Тексты Эмманюэля Левинаса. Во Вторую мировую войну у него погибло очень много близких, несколько лет он провел в лагере. Война для него становится предметом рефлексии. И мне близка его идея, что война связана с онтологией — философской теорией бытия. Для онтологии война — это момент истины. Но в то же время Левинас пытается противопоставить этому этику.

У Жоржа Батая есть классный текст — «Психологическая структура фашизма», который показывает генезис фашизма, опять же его связь с онтологическими фигурами.

Эмиграция

Тайга.инфо: Эмиграция произошла спонтанно или была спланирована?

— Эмигрировал в марте. Во многом это произошло спонтанно. У меня не было желания уезжать, но друзья агитировали, и у меня ребенок живет в Грузии. В тот момент появились слухи, что границы скоро закроют. Это стало последним аргументом, и я уехал.

Гуманитариям здесь найти работу по специальности довольно сложно. В основном российские эмигранты живут за счет удаленных работ. Я после отъезда продолжил преподавать онлайн в петербургской негосударственной художественной школе.

Тайга.инфо: Ваши, скажем так, товарищи по арт-тусовке из Сибири — Александр Маркварт, Глеб Успенский, Юрий Туров, Вадим Дикке — где они сейчас? Удается ли вам существовать как сообществу в изменившихся условиях — устраивать выставки, концерты, перформансы?

— Глеб в Тюмени, Вадим в Томске. Саша и Юра сейчас здесь, в Тбилиси. Концерты и выставки в Тбилиси проходят. В принципе, здесь их легко организовать.

— А проект «Жертвоприношения»?

— «Жертвоприношения» — самая большая моя потеря в этой ситуации. Это очень большой коллектив. Многие эмигрировали, но большая часть осталась в России. Сейчас проект в подвешенном состоянии. Последний концерт — новую акустическую программу — мы сыграли в марте в Питере, и на следующий день я уехал.

— Сочиненные вами тексты песен похожи на философские эссе. После 24 февраля вы что-то написали, может быть, старые тексты обрели новый смысл?

— Пожалуй, всё, что делалось «Жертвоприношениями», во многом вращалось вокруг исторических травм. Много текстов было посвящено массовым убийствам, насилию. Сейчас всё это заиграло новыми красками. В мае 2021 года у нас был концерт в Петербурге с промышленными сиренами, причём эти сирены где-то достал наш товарищ — художник из Харькова Павел Гражданский. Сегодня тот концерт воспринимается как предчувствие реальности, нас настигшей.

— В Тбилиси Партия мёртвых проводит акции?

— На Первое мая был некропервомай в разных местах России и по всему миру. А в Тбилиси мы объединились с движением «Психоактивно» — с Сашей Старость, с другими ребятами. У нас получился некро-психо-первомай. Мертвые и безумные выступили против *****. Мы первым делом пошли в парк, где стоит статуя Победы, а потом к секции интересов России при Швейцарском консульстве. Просто у Грузии и России нет дипотношении, а потому в Тбилиси нет нормального российского посольства. И там стояли с большой растяжкой: «Страшно», с плакатами весёлыми и мрачными.

На 77-ой день ***** [спецоперации] решили провести акцию «Мёртвые голоса». 77-я годовщина победы в Великой Отечественной. Числовой параллелизм, как 22 февраля 22-го года. Суть перформанса была в том, что мёртвые читали новости вслух, одновременно во много голосов, так что получался плотный голосовой шум. Было два блока. В одном рандомные, в другом подготовленные новости, где речь шла об изнасиловании детей, убийстве жителей. Это был самый тяжелый из наших перформансов здесь. Мы воспроизвели его в конце августа с некоторыми модификациями. Появился третий блок — срачи в фейсбуке* по поводу «хороших русских» и так далее.

Тайга.инфо: Вы знакомы с Александрой Скочиленко — петербургской художницей, с которой система обходится запредельно жестоко?

— Я ее знал, скорее, как музыкантку. Мы с ней пересекались на электронно-шумовом фестивале. Судя по всему, она очень неравнодушный человек и просто не могла не высказаться по поводу происходящего. Насколько помню, в марте 2022 года у неё были музыкально-поэтические выступления, где она читала свои тексты. Потом она участвовала в коллективной акции с подменой ценников, которую придумало Феминистское антивоенное сопротивление. И какая-то покупательница на Александру донесла. Теперь она в заключении, как особо опасная преступница.

Тайга.инфо: Если говорить о пацифистком арт-движении, видите ли вы здесь что-то принципиально новое, заслуживающее внимания искусствоведов?

— Это важнее оценивать не с художественной, а с морально-политической точки зрения. Сейчас это первостепенная оценка. Это неизбежно. Все сегодняшние художественные высказывания — монотонный бесконечный крик по поводу ужаса, который происходит. И здесь, мне кажется, важнее не отдельные яркие акции, а массовые низовые практики — например, та же подмена стикеров, граффити и тому подобное.

Тайга.инфо: Партию мёртвых не обвиняют в нагнетании ужаса?

— Да, раньше, бывало, нам говорили: «Зачем вы нагнетаете?» А сейчас такие художественные высказывания воспринимаются как вполне соответствующие действительности.

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Тайга.инфо

