Предприятия Кузбасса в августе добыли угля на 11% меньше, чем годом ранее

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Кемеровские угольщики с начала года добыли 143,9 млн. тонн, что меньше соответствующего показателя 2021 года на 9%. Отгрузка на экспорт сократилась на 15%. В августе снижение составило 11%, при этом в сравнении с последними месяцами предприятия даже нарастили добычу.

За август 2022 года на угольных предприятиях Кузбасса добыто 18,2 млн. тонн угля, что примерно на 11% меньше, чем годом ранее. Добыча открытым способом сократилась на 16,7%, подземным увеличилась примерно на 1,5%. Отметим, что в мае-июне-июле добыча была ниже - 17,8 млн, 16,7 млн, 16 млн соответственно.



С начала 2022 года угольщиками Кузбасса добыто 143,9 млн тонн угля, что меньше, чем годом ранее на 9%.

Конечным потребителям в августе поставлено 15,3 млн тонн кузбасского угля, в том числе, 10,1 млн тонн отгружено на экспорт (-1,5 млн к уровню августа 2021 года).

Конечным потребителям с начала года поставлено 118 млн тонн кузбасского угля, что на 10,5% меньше, чем за тот же период 2021 года. На экспорт отгружено 78,9 млн, что на 15% меньше, чем годом ранее.