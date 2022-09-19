Режим черного неба продлится в Новосибирске до 21 сентября

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Режим неблагоприятных метеоусловий сохранится в Новосибирске до середины рабочей недели. Уровень загрязнения воздуха ожидается повышенный.

«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается повышенный», — говорится в прогнозе синоптиков на 20 сентября.



Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 18:00 21 сентября, следует из сообщения Западно-Сибирского гидрометцентра.