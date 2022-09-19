Обыски проводятся на заводе «Искра» в Новосибирске

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Обыски проводятся на заводе «Искра» в Новосибирске
19 Сен 2022, 13:54

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия на новосибирском заводе «Искра». Речь может идти о расследовании уголовного дела.

Следственные действия, в частности обыски, ведутся 19 сентября на ОАО «Новосибирский механический завод „Искра“», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.Официального комментария подтверждения информации нет. 

По данным агентства, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом.

АО «НМЗ «Искра» входит в холдинг «Технодинамика» «Ростеха» и специализируется на производстве взрывчатых веществ.

Уголовное дело Миргородского

В январе 2022 года стало известно об аресте гендиректора федерального казенного предприятия «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского. Как сообщал «Ъ-Прикамье» дело Миргородского было связано с его деятельностью в ОАО «Новосибирский механический завод „Искра“».


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