Большинство случаев высокого загрязнения воздуха в России 2022 году выявлено в регионах Сибири

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В первом полугодии 2022 года количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха уменьшилось по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года почти в два раза, однако осталось значительно выше допандемийного уровня. Большая часть из них пришлась на регионы Сибири. С большим отрывом в списке лидируют города Иркутской области.

За январь-июнь 2022 года в России зафиксировано 92 случая высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Это меньше, чем годом ранее почти вдвое, следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



«Особенно заметно в текущем году сократилось число случаев опасных загрязнений атмосферы в Норильске. Если годом ранее, после установки новых автоматизированных станций контроля за качеством воздуха, количество зафиксированных инцидентов резко возросло, то в 2022 году, согласно отчетам специалистов, местные предприятия резко сократили негативное воздействие на атмосферный воздух», — отмечается в сообщении компании.

Большинство случаев высокого загрязнения (26) пришлись на города Иркутской области — Братск, Усолье-Сибирское, Зима, Черемхово, Свирск, Вихоревка, Тулун, Бирюсинск, Шелехов.

На третьей позиции еще один сибирский регион — Красноярский край (10, Красноярск), на пятой — Кузбасс с 9 случаями в Новокузнецке и Кемерове.

Кроме того, по шесть случаев высокого загрязнения зафиксированы в Бурятии и Забайкальском крае.

Помимо сибирских городов в список попали населенные пункты Оренбургской, Свердловской, Самарской и Челябинской областей.

Два случая выброса вредных веществ, но в более высокой концентрации, то есть экстремально высоких загрязнений, было отмечено в Дзержинске Нижегородской области. Еще по одному произошло в Омской и Саратовской областях.



