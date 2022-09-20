Занимающегося нацпроектами 71-летнего новосибирского застройщика закрыли в СИЗО

© nios.ru. Сергей Григорьев (справа на переднем плане)

Суд отправил в СИЗО владельца строительной компании «Агросервис» Сергея Григорьева, который находился под домашним арестом по делу о мошенничестве. Фирма получает госконтракты, а бизнесмен уже был судим.

Центральный районный суд Новосибирска перевел 71-летнего Григорьева из-под домашнего ареста в СИЗО. Он был задержан в марте 2022 года по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), пишет «Ъ-Сибирь».

Григорьеву вменяют хищение 14 млн рублей на капитальном ремонте и реставрации многоквартирного дома в Железнодорожном районе Новосибирска (по сведениям источника, речь идет о здании на Урицкого, 17, где пришлось восстанавливать целый подъезд), а также завышение на 7,5 млн рублей реальной стоимости детсада, который возводится по госконтракту в рамках национального ­проекта «Демография».

Расследование дела завершили в августе, всё это время Григорьев был под домашним арестом. 12 сентября он согласовал с силовиками вопрос о посещении больницы, которое он запланировал на 14 сентября. Но, как утверждает проверка, в заранее оговоренный день бизнесмен «существенно отклонился от разрешенного ему маршрута — от дома до мед­учреждения», пишет издание. Приборы ФСИН якобы зафиксировали, что он находился на другом конце города — силовики считают, что он посещал один из строительных объектов своей компании.

Сам Григорьев объяснил проверяющим, что отклонился от маршрута, чтобы купить колбасу. Теперь бизнесмена арестовали сразу до 8 марта 2023-го, то есть, фактически, на полгода.

В 2021 году Октябрьский районный суд Новосибирска признал гендиректора «Агросервиса» Сергея Григорьева виновным по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере) из-за завышения стоимости строительства казармы Новосибирского военного института Росгвардии на 13 млн рублей по контракту с 9-м центром заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Сибирскому региона. Его приговорили к 3 годам колонии, но освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

«Агросервис» полностью принадлежит Сергею Григорьеву, он же возглавлял компанию до марта 2022 года, когда должность заняла Светлана Григорьева. Компания специализируется на строительстве социальных, культурных и спортивных объектов. Григорьев, в частности, возводил СК «Энергия» в микрорайоне ОбьГЭС, детские сады в левобережье и волейбольный центр на улице Ипподромская.



«Агросервис» также получил контракт от мэрии за 344,9 млн рублей на строительство восьмиэтажного административного здания на улице Романова, 33 на месте снесенной двухэтажки. Объект предполагается для размещения подразделений городской администрации.