Омский СК начал проверку после угроз депутатки из «команды губернатора» соседям
Следственный комитет начал проверку по факту нападения новоизбранной депутаткой горсовета Омска Анны Степаненко на соседку. Она, напомним, долбилась в чужую квартиру в сопровождении еще одной новой депутатки Натальи Астапчик.
Следственный комитет начал проверку в отношении действий советника АО «Омскэлектро» Анны Степаненко, избранной 11 сентября в горсовет от «Справедливой России-Патриотов-За правду», сообщили в региональном управлении ведомства 20 сентября. Ранее председатель СК
Обращение направил депутат Госдумы Сергей Каргигнов (ЛДПР).
«Как сообщается, после победы в муниципальных выборах Анна Степаненко вместе с коллегой по партии в ходе бытового конфликта с соседкой пыталась ворваться к ней в квартиру, а после заявления потерпевшей в полицию потребовала продать жилье и съехать», — рассказали в СК.
Тайга.инфо подробно рассказывала историю конфликта. Жительница Омска Камила Адамсон заявила, что ее и ее семью еще с лета 2022 года «терроризирует» Степаненко. Она называла женщину «понаехавшей», оскорбляла ее, а на заявления Адамсон в полицию не было особой реакции.
В ночь после выборов 11 сентября Степаненко ломилась в дверь к Камиле Адамсон в сопровождении еще одной победившей на выборах в горсовет представительницей «Справедливой России» Натальи Астапчик (заместитель начальника службы цифрового развития по связям с общественностью и СМИ «Омскоблводопровод» и член «Справедливой России»)
«В ночь с 11 на 12 сентября, в 00:41 ночи Степаненко Анна Георгиевна показала себя снова. В тот момент дома находилась я и двое маленьких детей, когда посреди ночи раздались страшные удары в дверь квартиры и пьяные крики с требованием выйти», — говорила Адамсон.
В подтверждение слов опубликовано видео, на котором Степаненко ходит по подъезду пошатываясь и ведет себя, судя по всему, агрессивно. «Видеокамера над нашей дверью насколько может показывает, что женщины ломились ко мне в квартиру посреди ночи. Степаненко в пьяном угаре требовала чтобы я вышла к ней, опять же попутно оскорбляя меня. На тот момент у меня были смешанные чувства — шок и недоумение. Долбежка в квартиру продолжилась недолго, но для нервной ночи — достаточно. Полицию я не вызвала, что зря, конечно», — рассказала Адамсон.
На следующий день попытки вызвать Адамсон «на разговор в подъезд» повторились. На этот раз она позвонила в полицию.
«Разговоры и угрозы были все те же: угроза жизни мне и моим детям, требования, что бы я съезжала отсюда, иначе житья мне не будет, опять же унижения на национальной почве. В этот раз я вызвала полицию. Участковый пришел, я написала заявление, после этого участковый поднялся на четвертый этаж к Степаненко и, не получив внятных, трезвых объяснений, сказал, что пригласит ее к себе, когда она протрезвеет. Мне же пообещал, что она меня больше не побеспокоит», — добавил Адамсон.
И Степаненко, и Астапчик ассоциируются с командой действующего губернатора Александра Буркова, который входит в руководящие органы «Справедливой России».