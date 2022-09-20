Омский СК начал проверку после угроз депутатки из «команды губернатора» соседям

© t.me/spravedlivo_omsk. Анна Степаненко (вторая слева) и Наталья Астапчик (крайняя справа)

Следственный комитет начал проверку по факту нападения новоизбранной депутаткой горсовета Омска Анны Степаненко на соседку. Она, напомним, долбилась в чужую квартиру в сопровождении еще одной новой депутатки Натальи Астапчик.

Следственный комитет начал проверку в отношении действий советника АО «Омскэлектро» Анны Степаненко, избранной 11 сентября в горсовет от «Справедливой России-Патриотов-За правду», сообщили в региональном управлении ведомства 20 сентября. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить Степаненко по заявлению одного из депутатов Госдумы.

Обращение направил депутат Госдумы Сергей Каргигнов (ЛДПР).

«Как сообщается, после победы в муниципальных выборах Анна Степаненко вместе с коллегой по партии в ходе бытового конфликта с соседкой пыталась ворваться к ней в квартиру, а после заявления потерпевшей в полицию потребовала продать жилье и съехать», — рассказали в СК.

Тайга.инфо подробно рассказывала историю конфликта. Жительница Омска Камила Адамсон заявила, что ее и ее семью еще с лета 2022 года «терроризирует» Степаненко. Она называла женщину «понаехавшей», оскорбляла ее, а на заявления Адамсон в полицию не было особой реакции.

В ночь после выборов 11 сентября Степаненко ломилась в дверь к Камиле Адамсон в сопровождении еще одной победившей на выборах в горсовет представительницей «Справедливой России» Натальи Астапчик (заместитель начальника службы цифрового развития по связям с общественностью и СМИ «Омскоблводопровод» и член «Справедливой России»)

«В ночь с 11 на 12 сентября, в 00:41 ночи Степаненко Анна Георгиевна показала себя снова. В тот момент дома находилась я и двое маленьких детей, когда посреди ночи раздались страшные удары в дверь квартиры и пьяные крики с требованием выйти», — говорила Адамсон.

В подтверждение слов опубликовано видео, на котором Степаненко ходит по подъезду пошатываясь и ведет себя, судя по всему, агрессивно. «Видеокамера над нашей дверью насколько может показывает, что женщины ломились ко мне в квартиру посреди ночи. Степаненко в пьяном угаре требовала чтобы я вышла к ней, опять же попутно оскорбляя меня. На тот момент у меня были смешанные чувства — шок и недоумение. Долбежка в квартиру продолжилась недолго, но для нервной ночи — достаточно. Полицию я не вызвала, что зря, конечно», — рассказала Адамсон.

На следующий день попытки вызвать Адамсон «на разговор в подъезд» повторились. На этот раз она позвонила в полицию.

«Разговоры и угрозы были все те же: угроза жизни мне и моим детям, требования, что бы я съезжала отсюда, иначе житья мне не будет, опять же унижения на национальной почве. В этот раз я вызвала полицию. Участковый пришел, я написала заявление, после этого участковый поднялся на четвертый этаж к Степаненко и, не получив внятных, трезвых объяснений, сказал, что пригласит ее к себе, когда она протрезвеет. Мне же пообещал, что она меня больше не побеспокоит», — добавил Адамсон.

И Степаненко, и Астапчик ассоциируются с командой действующего губернатора Александра Буркова, который входит в руководящие органы «Справедливой России».