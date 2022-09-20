Жителя томского села подозревают в расстреле людей из-за ревности

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Жителя Томской области подозревают в стрельбе по людям. На него могли напасть мужчины из-за того, что один из них приревновал к нему супругу.

Мужчина приревновал свою жену к 28-летнему жителю села Лозунга Томской области. Он взял с собой двоих братьев и поехал разбираться, сообщили в региональном управлении МВД.



«Когда трое мужчин пришли к дому фигуранта, тот совершил два выстрела в их сторону из ружья, в результате чего попал дробью в двоих мужчин, а когда патронов в стволах не осталось, ударил третьего ружьем по лицу, — рассказали в полиции. — В результате стрельбы, один мужчина получил тяжкий вред здоровью, а зачинщик разбирательства и еще один его брат получили телесные повреждения».

У одного из пострадавших было огнестрельное ранение живота.

28-летний мужчина стал подозреваемым по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Суд арестовал его по ходатайству следствия.

У мужчины нашли гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-58 и патронташ с 18 патронами 16-го калибра. Дома обнаружили коробку еще с 14 патронами от ружья. Разрешения на их хранение и ношение у него не было.