Тепло и горячую воду отключают в одном из микрорайонов Новосибирска

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Тепло и горячую воду отключают в одном из микрорайонов Новосибирска
20 Сен 2022, 09:10

В микрорайоне Новосибирска Шлюз отключают тепло и горячую воду. Это объяснили дефектом сети. Отключения происходят и в других районах города.

«В связи с устранением дефекта на тепловой сети будет отключено ГВС и отопление подключенных объектов с 08:30 до 20:30 20 сентября 2022 года по адресам — все потребители Правые Чёмы», — говорится в сообщении от поставщика коммунальных услуг ФГУП УЭВ, которое опубликовало сообщество «У нас на Шлюзе» во «ВКонтакте».

Кроме того, по данным мэрии, 19 сентября без горячей воды осталась часть жителей Первомайского района. «В связи с проведением аварийных ремонтных работ (ЦТП-8)», — говорится на муниципальной карте отключений.

Также 20 сентября, по данным мэрии, проходят частичные «плановые» отключения горячей воды в Калининском, Ленинском, Центральном, Октябрьском, Кировском и Железнодорожном районах.


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