Новосибирский академик проиграл выборы главы РАН

© scientificrussia.ru. Геннадий Красников и Владимир Путин (слева направо)
Новосибирский академик проиграл выборы главы РАН
20 Сен 2022, 14:15

Президентом Российской академии наук (РАН) избран председатель совета директоров ПАО «Микрон» Геннадий Красников, который считался кандидатом от представителей властей и других госструктур. Директор новосибирского Института теплофизики Дмитрий Маркович выборы проиграл. Ранее из-за давления с них снялись действующий глава РАН и еще один ученый, говорили в «Клубе 1 июля».

За Красникова высказался 871 человек, отклонить его кандидатуру предложили 397, передает корреспондент Тайги.инфо.

На пост также претендовали действующий президент РАН Александр Сергеев и научный руководитель Тюменского института океанологии СО РАН Роберт Нигматулин, которые входят в неформальное объединение ученых «Клуб 1 июля», выступающие против реформы РАН, начатой в 2013 году. Сергеев снял свою кандидатуру, заявив о давлении на российских ученых.

«Кампания проходит в беспрецедентных условиях. Многие члены РАН подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению. Особенно после публичного заявления своей позиции, — заявил Сергеев. — Такого еще никогда не было, по крайней мере, в новейшей истории академии наук».

Позже Члены «Клуба 1 июля», в который входят академики и другие ученые, заявили о прямом вмешательстве «административных органов» в выборы президента РАН: ««Клуб 1 июля считает оскорбительным для членов РАН вмешательство административных органов в выборы президента РАН, которое привело к исключению различными методами двух кандидатов».

Дмитрий Маркович окончил физический факультет Красноярского государственного университета, специализировался на кафедре теплофизики. В 1989 году переехал в новосибирский Академгородок. 

В 1995 году возглавил лабораторию физических основ энергетических технологий, затем руководил отделом теплоэнергетики, а в 2002-м стал замдиректора по научной работе Института теплофизики имени СО РАН.

В 2017 году Маркович возглавил институт и тогда же был избран главным ученым секретарем Сибирского отделения РАН. В 2019-м стал академиком.

Геннадий Красников в 1981 году с отличием окончил физико-технический факультет Московского института электронной техники по специальности «автоматика и электроника». Заочно обучался в аспирантуре МИЭТ. Доктор технических наук, профессор. 

С 1981 года работал в Научно-исследовательском институте молекулярной электроники (НИИМЭ) в городе-спутнике Москвы Зеленограде. Одновременно с 1983 года был конструктором и технологом на опытном заводе «Микрон» НИИМЭ.

В июле 1991 Геннадий Красников возглавил НИИМЭ и завод «Микрон». С 2016 года генеральный директор АО «НИИМЭ» (дочерняя структура ПАО «Микрон»). Одновременно является председателем совета директоров ПАО «Микрон» и АО «НИИ ТМ» (НИИ точной механики, Санкт-Петербург).

В сентябре 2017 года Геннадий Красников участвовал в выборах президента РАН, был одним из пяти кандидатов, однако не был избран.

Член научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ, консультативного научного совета инновационного центра «Сколково», наблюдательного совета МИЭТ и Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

Был доверенным лицом кандидата на должность президента РФ Владимира Путина в 2012 году.


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