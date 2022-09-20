«Газпром» приостановит поставки по «Силе Сибири»
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Транспортировка газа по газопроводу «Сила Сибири» будет приостановлена с 22 по 29 сентября, сообщает «Газпром». Это связано с профилактическими работами.
В соответствии с Договором купли-продажи газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью, отмечается в сообщении.
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