Кемеровские депутаты единогласно отправили мэра в отставку

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Кемеровские депутаты единогласно отправили мэра в отставку
20 Сен 2022, 10:59

Глава Кемерова Илья Середюк на внеочередной сессии депутатов отправлен в отставку. Он займет место уходящего по состоянию здоровья из правительства Вячеслава Телегина.

20 сентября кемеровские депутаты на 14-ом внеочередном заседании приняли решение об отставке по собственному желанию мэра города Кемерово Ильи Середюка, сообщает пресс-служба горсовета.

Середюк подал в отставку сам в связи с переходом на другую работу.

Мэру Кемерова глава Кузбасса Сергей Цивилёв предложил место главы правительства региона. Занимавший должность Вячеслав Телегин подал в отставку. Власти объяснили это состоянием здоровья.

Временно исполнять обязанности главы Кемерова с 23 сентября будет Дмитрий Анисимов. С апреля 2016 года он был заместителем главы города Кемерово, начальником управления городского развития. В мае 2018 года назначен первым заместителем главы.

Илья Середюк родился в Кемерове в 1975 году. Окончил Кузбасский государственный технический университет, сходу устроился в управление промышленности, транспорта и связи администрации Кемеровской области, а в 1998 году уже назначен советником первого вице-губернатора.

Позже ушел в бизнес, а в 2003-м вернулся в чиновники, возглавив управление промышленности мэрии Кемерова. В 2006-м стал вице-мэром, затем избирался главой Кемеровского района, а в 2015-м стал заместителем губернатора Амана Тулеева по агропромышленному комплексу. В 2016-м избрался мэром Кемерова в качестве кандидата от власти, переназначен после отмены прямых выборов.


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