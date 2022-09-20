Новосибирский банкир продал чешский Expobank

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Новосибирский бизнесмен Игорь Ким продал чешский Expobank CZ. Актив купил местный CREDITAS.

«В рамках реализации ранее принятого решения о выходе из ЕС банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ локальному игроку — Банку CREDITAS, — говорится в сообщении российского Экспобанка, подконтрольного Киму. — Банк CREDITAS получил одобрение от Чешского национального банка и управления по защите конкуренции. Сделка закрыта».

Еще в начале года Игорь Ким продал латвийский AS Expobank местному банку Signet.

«Таким образом, инвестор полностью вышел из Евросоюза», — подчеркнула пресс-служба.

Бизнесмен Игорь Ким — выпускник экономического факультета Новосибирского государственного университета, он окончил вуз в 1990 году. Крупный российский предприниматель и банкир, является основным владельцем Экспобанка и других финансовых организаций. До 2016 года он также был акционером КБ «Восточный Экспресс».

Ким пришел в банковский бизнес в середине 1990-х. Он скупал небольшие региональные банки и присоединял их к своему Сибакадембанку (позже — Урса банк). В конце 2008-го Ким и владелец МДМ-банка Сергей Попов решили объединить банки, что стало одним из крупнейших слияний на российском банковском рынке. В июле 2010 года Ким покинул пост предправления объединенного банка, в 2011-м ушел из совета директоров.

Игорь Ким занимался строительным бизнесом. В 2000-х Дмитрий Лыков уступил ему контрольный пакет СП ОАО «Сибакадемстрой». В 2009-м SM.group и тюменский девелопер Алексей Круковский выкупили актив у Кима. Кроме того, в конце 2018 года стало известно об интересе одной из компаний Кима к строительству больницы в районе улицы Богдана Хмельницкого в Новосибирске.

В 2020-м источники Тайги. инфо рассказали о том, что Ким приобретает новосибирскую компанию «Стройтрест №43». У фирмы образовались долги, в том числе перед мэрией.