Запасы угля падают в Красноярском крае и Хакасии

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Запасы угля падают в Красноярском крае и Хакасии
21 Сен 2022, 05:52

В некоторых регионах Сибири упали запасы угля. Топлива меньше и на котельных, и для продажи населению.

Объем запасов угля на 1 августа составил в Красноярском крае 2 млн тонн, что на 20% меньше, чем на на 1 августа 2021 года, заявили в Красноярскстате.

«Запасы угля для продажи населению и организациям социальной сферы на топливных складах на 1 августа составили 3,5 тыс. тонн, что на 5,4% меньше, чем на 1 августа 2021 года, — говорится в сообщении. — В котельных, находящихся в ведении муниципалитетов, и в ведомственных котельных запасы угля составили 216,2 тыс. тонн, что на 17,2% меньше, чем на 1 августа 2021 года».

При этом мазута на складах больше на 0,9%, чем в 2021-м

В Хакасии запасов угля меньше сразу на 41,7% (165,4 тыс. тонн), топочного мазута — на 31,8% (3,9 тыс. тонн).

В муниципальных и ведомственных котельных республики пока оказалось больше на 14,8%, чем годом ранее.


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