Иркутский депутат призвал признать Greenpeace иноагентом

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Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский предложил признать иноагентом в России экологическую организацию Greenpeace.

«Есть понятные и четкие критерии признания иностранным агентом. Если в руководящих органах компании находятся иностранцы и официально две трети финансирования — иностранные источники, справедливо полагать, что свою деятельность организация ведет не в интересах России и ее жителей», — цитируют Якубовского «Известия».

В вину организации парламентарий вменяет блокировку разгрузки российского сжиженного природного газа в Финляндии.

Депутатский запрос единоросс Якубовский направил в Минюст и Генпрокуратуру.