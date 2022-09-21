Иркутский депутат призвал признать Greenpeace иноагентом

© t.me/yakubovsky_live
Иркутский депутат призвал признать Greenpeace иноагентом
21 Сен 2022, 07:44

Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский предложил признать иноагентом в России экологическую организацию Greenpeace.

«Есть понятные и четкие критерии признания иностранным агентом. Если в руководящих органах компании находятся иностранцы и официально две трети финансирования — иностранные источники, справедливо полагать, что свою деятельность организация ведет не в интересах России и ее жителей», — цитируют Якубовского «Известия».

В вину организации парламентарий вменяет блокировку разгрузки российского сжиженного природного газа в Финляндии.

Депутатский запрос единоросс Якубовский направил в Минюст и Генпрокуратуру.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
21 Сен, 11:05
Полиция прекратила дело против новосибирца, пробежавшего марафон с гербом Украины
21 Сен, 10:22
Что нужно знать о мобилизации в России
21 Сен, 09:48
Два человека погибли при падении дельтаплана на Алтае
21 Сен, 09:13
Путин объявил «частичную» мобилизацию в армию России
21 Сен, 07:44
Иркутский депутат призвал признать Greenpeace иноагентом
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования